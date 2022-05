Handelsblatt-Musterdepots: Das Zukunftsdepot Aussichtsreiche Marktführer und ihre Perspektive an den Märkten

Trotz schwieriger Zeit an den Aktienmärkten gibt es attraktiv bewertete Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen. Wo Anleger jetzt zugreifen können.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Der April war insgesamt ein schwacher Monat an den Weltmärkten. Besonders stark getroffen hat es die US-amerikanischen Indizes. Der Dow Jones verlor 4,9 Prozent, der S&P 500 8,8 Prozent und der Nasdaq 13,3 Prozent. Vor allem die Sorge vor steigenden Zinsen belastete die Bewertung vieler Aktien mit Geschäftsmodellen mit langfristig kalkulierten Gewinnen. Das belastete auch das Zukunftsdepot; seit Auflage liegt es nun mit rund 30 Prozent im Minus.

Mit Spannung erwarteten die Marktteilnehmer die Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed am vergangenen Mittwoch. Denn die hohen Inflationsraten (USA 8,5 Prozent, Deutschland 7,4 Prozent) schürten die Angst vor stärkeren Zinsanhebungen als bisher erwartet.

Die letztliche Anhebung um die geplanten 0,5 Prozentpunkte sorgte daher für Erleichterung bei den Anlegern und als erste Reaktion für deutliche Kurssprünge an den Börsen. An der Wall Street setzte allerdings gleich am Donnerstag eine Gegenbewegung ein.

