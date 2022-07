Handelsblatt-Musterdepots: Das Zukunftsdepot Bei Technologie-Aktien wird sich die Spreu vom Weizen trennen

Die Kurse von Tech-Werten fallen fast durch die Bank – dabei sind viele profitabel und sitzen auf Bergen von Geld. Fondsmanagerin Laetitia-Zara Gerbes nennt Beispiele.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Weder Aktien, Anleihen und noch nicht mal Gold haben sich zuletzt am Markt bewährt. Lediglich Ölunternehmen entwickeln sich wegen der vorherrschenden Knappheit positiv. Am härtesten traf es Technologieunternehmen, die in den vergangenen Jahren eine wahre Rally durchlebt hatten.

Technologieunternehmen werden in Sippenhaft genommen – auch wenn einige von ihnen fundamental gut aufgestellt sind. Ihre wenig kapitalintensiven Geschäftsmodelle sind nur geringfügig von der hohen Inflation und Zinserhöhungen betroffen. Viele dieser Unternehmen sitzen sogar auf Bergen von Geld, die sie für werthaltige Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwenden können. Oder sie verwenden sie zum Rückkauf eigener Aktien.

Nicht alle Technologieunternehmen sollten über einen Kamm geschert werden. Sichtbar wird das beispielsweise an den Kennzahlen des Technologie-Index Nasdaq Composite (bereinigt um negative Kennzahlen und gleichgewichtet). Der Index kommt im Durchschnitt auf eine Eigenkapitalrendite von 19,9 Prozent, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 243,4 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80,4.

