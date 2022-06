Handelsblatt-Musterdepots: Das Zukunftsdepot China, Cybersecurity und E-Mobilität: Drei Lichtblicke am Aktienmarkt

Für Anleger lohnt sich ein Blick auf Branchen und Länder, die in einem anderen Zyklus sind oder Zukunftsfelder besetzen. Fondsmanagerin Laetitia-Zara Gerbes nennt Beispiele.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Es gibt Lichtblicke am Kapitalmarkt – trotz Bärenmarkt und Inflationsrekorden. In unserem Portfolio beispielsweise in China: Hier ändert sich das Bild langsam hin zum Positiven.

Die chinesische Regierung beendet schrittweise ihre „Aufräumarbeiten“ bei den Technologie-Unternehmen und verspricht, ihnen eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Wir glauben, dass die langfristigen Aussichten guter chinesischer Technologieunternehmen intakt sind, trotz verlangsamtem Wachstum durch die Zero-Covid-Politik und politische Maßnahmen.

Im Gegensatz zu den westlichen Industrien stimuliert China seine Wirtschaft und muss keinen Kampf mit einer hohen Inflation austragen. Das legt die Grundlage für eine positive fundamentale Entwicklung.

Kurzfristig befinden sich die chinesischen Unternehmen jedoch noch in unterschiedlichen Phasen. Während die Aufräumarbeiten bei Tencent beispielsweise noch anhalten, könnte Alibaba bereits das Schlimmste hinter sich haben.

