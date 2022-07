Handelsblatt-Musterdepots: Das Zukunftsdepot Große Angst an den Börsen führt zu attraktiven Bewertungen von Qualitätsunternehmen

Die Kurse von Qualitätsunternehmen leiden unter den Unsicherheiten am Aktienmarkt. Fondsmanagerin Laetitia-Zara Gerbes bleibt trotzdem investiert.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Qualitätsunternehmen gibt es vereinzelt zu einem attraktiven Preis. Die Aktienmärkte haben bereits ein hohes Maß an Unsicherheit eingepreist. Doch gute Nachrichten führen nur zu kurzfristigen Kurssprüngen.

Noch zu groß ist die Gefahrenlage durch den Ukrainekrieg, Chinas Null-Covid-Politik und eine möglicherweise bevorstehende Rezession. Sobald sich die Stimmung ändert, sehen wir bei aussichtsreichen Zukunftsunternehmen das höchste Potenzial. Deshalb bleiben wir investiert.

Es brennt an jeder Ecke. Doch stellt sich die Frage: Lodern die Brände langsam aus – oder wird noch Öl ins Feuer gegossen? Eine bevorstehende Rezession und sich entspannende Lieferketten könnten die hohen Inflationszahlen kurzfristig etwas entschleunigen. Derzeit steht die Inflation (9,1 Prozent in den USA, 8,6 Prozent in der Euro-Zone per Ende Juni) weiterhin auf Höchstständen. Die Zentralbanken reagieren darauf mit Zinsanhebungen.

