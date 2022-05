Handelsblatt-Musterdepots: Das Zukunftsdepot Warum wir unsere Tech-Aktien halten – und kapitalintensive Unternehmen meiden

Wer in Zukunftstechnologien investiert hat, macht gerade eine schwierige Zeit durch. Fondsmanagerin Laetitia-Zara Gerbes erklärt, wie sie damit umgeht.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Marktphase, in der alle Assetklassen abgestraft werden. Besonders Technologieunternehmen, die in den vergangenen drei Jahren eine wahre Rally durchlebt haben, büßten kräftig ein. Das trifft auch das Zukunftsdepot: Seit Auflage am 1. November 2021 liegt es rund 35 Prozent im Minus. Andere renommierte Investoren in Zukunftstechnologien mussten teilweise Verluste von rund 60 Prozent über denselben Zeitraum verkraften.

Angesichts der hohen Inflation, steigender Zinsen und hoher Rohstoffpreise fürchten sich Anleger vor schlechten Unternehmensergebnissen und einer schwachen Konjunktur. Doch wir finden, Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell, die wenig von diesen makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden, besitzen langfristig gute Aussichten und werden aktuell zu attraktiven Kursen gehandelt.

Star-Investor Warren Buffett sagt: „Wenn jemand gute Aktien hat, wäre er verrückt, wenn er sie nur wegen eines Kursrückschlags verkaufen würde. Ich suche Unternehmen, die ich verstehe und von deren Zukunftsaussichten ich überzeugt bin.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen