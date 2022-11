Handelsblatt-Musterdepots: Dynamik-Depot Rally im Bärenmarkt: So sollten Sie sich jetzt positionieren

Fondsmanager David Wehner nutzt die gute Stimmung an den Börsen, um Gewinne zu realisieren. So schätzt der Experte die Chancen für eine Jahresendrally ein.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

München Die letzten Wochen eines herausfordernden Kapitalmarktjahrs liegen vor uns und Investoren sehnen sich nach einer heilsamen Jahresendrally. Die Chancen dafür stehen in diesem Jahr nicht schlecht.

Das Fundament für eine Jahresendrally wurde in den vergangenen Monaten gelegt. Der Schaden an den Aktien- und Rentenmärkten ist immens und die Stimmung könnte aufgrund der Fülle der Belastungsfaktoren nicht schlechter sein. In dieser Gemengelage liegt die Chance.

Ich lege mich fest: Ja, wir werden eine Jahresendrally an den Kapitalmärkten erleben, die uns vielleicht sogar bis ins erste Quartal des nächsten Jahres begleitet. Jedoch mit einer klaren Einschränkung: Diese Jahresendrally wird nicht der Auftakt eines neuen Bullenmarkts sein und ab gewissen Aktienmarkt-Niveaus ist Vorsicht geboten.

Die Welle reiten ...

