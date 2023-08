Musterdepot Zukunft Die USA wollen der weltbeste Chipproduzent werden – Erste Erfolge an der Börse

Die USA wollen die Chipproduktion mit aller Macht in die Heimat holen. Das ist nachvollziehbar. Dennoch bleibt der internationale Handel ein wichtiger Bestandteil.

Frankfurt Seit dem Tiefpunkt im Oktober 2022 befinden sich die Aktienmärkte in einem starken Aufwärtstrend. So liegt etwa der breite US-Leitindex S&P 500 in der Nähe seines Rekordhochs von Januar 2022.

Trotz der restriktiven Geldpolitik der Fed hält sich die US-Wirtschaft erstaunlich gut. Im Juli wurden außerhalb der Landwirtschaft sogar 187.000 neue Stellen geschaffen. In vergangenen Krisen hat die Konjunktur früher auf steigende Zinsen reagiert. Dass es diesmal anders ist, liegt auch an starken fiskalischen Maßnahmen der Regierung.

Zudem haben die USA im August 2022 mit dem „Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act” (Chips Act) ein Investitionspaket im Volumen von etwa 50 Milliarden US-Dollar zusammen mit Steuergutschriften verabschiedet, das ausländische Produktionskapazitäten für Halbleiter ins Land holen soll. Diese Maßnahme ist ein starker Schritt in Richtung Deglobalisierung. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus für Chiphersteller?

