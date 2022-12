Die Preise steigen nicht mehr so deutlich, die Notenbanken bleiben aber auf ihrem geldpolitischen Kurs. Das sorgt an den Märkten wieder für Unruhe – und die dürfte anhalten.

Nach der EZB-Entscheidung verzeichnete der Dax den größten Tagesverlust seit einem halben Jahr. (Foto: dpa) Frankfurter Börse

Frankfurt, Düsseldorf Die Entwicklung der vergangenen Tage hat die Dramen an den Finanzmärkten in diesem Jahr wie unter einem Brennglas zusammengefasst: Mit Inflationsdaten und Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) standen die entscheidenden Kurstreiber des Jahres an.

Die US-Inflationsdaten am Dienstag haben die Märkte positiv überrascht. Die Verbraucherpreise stiegen im November mit 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr das fünfte Mal in Folge weniger deutlich als im Vormonat und lagen zum zweiten Mal unter den Erwartungen. Doch die Fed und die EZB haben den Märkten am Mittwoch und Donnerstag einen Dämpfer verpasst.

Die Notenbanken hoben die Leitzinsen zwar wie erwartet nicht mehr um 0,75, sondern „nur“ noch um 0,5 Prozentpunkte an. Doch sie machten auch klar: Die Zinsen steigen weiter – und Zinssenkungen stehen noch lange nicht auf der Agenda. Was bedeutet das für Aktien, Anleihen, Devisen und Gold? Ein Überblick über die verschiedenen Anlageklassen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen