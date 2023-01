 Aktien: Auf diese Branchen setzen Profi-Investoren 2023

Das Handelsblatt hat fünf prominente Fondsmanager zu möglichen Entwicklungen und Trends im Börsenjahr 2023 befragt. In welchen Branchen die Profis Chancen für Anleger sehen.

Die befragten Fondsmanager kommen von drei großen Fonds- und Investmentgesellschaften und von zwei unabhängigen Vermögensverwaltern.

München Nach einem Jahr 2022 voller Unsicherheiten sind die großen Börsen in Europa und den USA mit deutlichen Kursgewinnen ins neue Jahr gestartet.

Doch mit dem Krieg in der Ukraine und den damit eng verbundenen hohen Inflationsraten werden auch in den kommenden Monaten schwer vorhersehbare Risiken das Geschehen an den Börsen beeinflussen, so viel scheint klar zu sein.

Aber wie werden die Märkte am Ende des Jahres aussehen? Welche Themen und Trends werden das Geschehen prägen, und welche Aktien werden profitieren?

Diese Fragen und was sie für die Märkte bedeuten, hat die Handelsblatt-Redaktion fünf prominenten Fondsmanagern gestellt.

Aktien 2023: Welche Ereignisse werden das Jahr beeinflussen?

