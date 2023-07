Aktien Die Athener Börse zählt in diesem Jahr zu den stärksten Börsen weltweit

Der während der Finanzkrise eingeleitete Reformkurs in Griechenland trägt Früchte. Die Wirtschaft wächst und auch das Schuldenproblem bekommt das Land in den Griff.

Die Athener Börse feiert ein Comeback. Griechenland

Athen Einst als kranker Mann Europas abgeschrieben, feiert Griechenland seinen Wiederaufstieg. Das Wirtschaftswachstum des Landes soll 2023 mit drei Prozent deutlich über dem Schnitt der EU von 0,8 Prozent zulegen. „Hinzu kommt, dass Griechenland mit einem schnelleren Rückgang der Inflation rechnet als seine Konkurrenten“, sagt Filippo Taddei, Senior Economist für Südeuropa bei Goldman Sachs.

Die Athener Börse zählt in diesem Jahr zu den stärksten Börsen weltweit: Seit Jahresanfang konnte der griechische Aktienmarkt um 36 Prozent an Wert gewinnen. „Der erwartete Wahlsieg von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat auf dem Markt für Vertrauen gesorgt und zu einer positiven Reaktion an der Athener Börse geführt“, sagt Nota Zagari, Head of Greek Equities beim griechischen Investmenthaus Alpha Trust.

Der während der Finanzkrise eingeleitete Reformkurs trägt Früchte. „Ein unternehmensfreundliches Umfeld sowie die Forcierung der Digitalisierung setzen Potenzial frei, schaffen Arbeitsplätze und unterstützten Wachstumsraten der Realwirtschaft zwischen zwei und drei Prozent“, erläutert Zagari das Umfeld.

