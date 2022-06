Aktien Geldpolitik, Bewertung, Wirtschaftspolitik: Warum Strategen wieder stärker auf China setzen

Nach jähem Absturz erholen sich die Aktienkurse in der zweiwichtigsten Volkswirtschaft der Welt. Die Verbraucher jedoch trauen der Erholung nicht.

Gegenläufige Bewegung zu den Kursen weltweit. (Foto: dpa) Investor vor einer Börsentafel in China

Peking, Frankfurt Es sieht wieder nach Erholung aus in China – das jedenfalls spiegelt der Aktienmarkt wider. Die Kurse an den chinesischen Festlandsbörsen sind die fünfte Woche in Folge gestiegen. Chinas Leitindex CSI 300 hat im vergangenen Monat um elf Prozent zugelegt, während die Aktienkurse weltweit im Schnitt um fünf Prozent abgesackt sind.

Grund für die Erholung nach dem starken Kursrutsch zu Beginn des Jahres – der CSI verlor seit seinem Hoch Anfang 2021 gut ein Drittel – sind in erster Linie die gelockerten Pandemie-Beschränkungen in vielen Städten, allen voran in Schanghai. Am Montag vermeldete China nur noch 16 Neuinfektionen im ganzen Land.

Zudem versprach der Gouverneur der chinesischen Zentralbank, Yi Gang, die unterstützende Geldpolitik beizubehalten, um die wirtschaftliche Erholung zu fördern. Immer mehr Kapitalmarktstrategen äußern sich inzwischen positiv über die Aussichten an den chinesischen Aktienmärkten; große Investoren gewichten China in ihren Portfolios über.

