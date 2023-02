Ende der Woche verkündet die Börse Änderungen in ihren Indizes. Dabei gibt es mehrere Aufstiegskandidaten. Diese Titel sollten Anleger im Blick behalten.

Die Aktie des Thüringer Technologiekonzerns wird in drei Wochen voraussichtlich im MDax notieren. (Foto: imago images/VIADATA) Jenoptik-Zentrale

Frankfurt Die Deutsche Börse wird am Freitagabend Änderungen in der Aufstellung der zweiten und dritten Börsenliga bekannt geben. Dabei gibt es erst seit dieser Woche neue Spieler in den Aktienindizes.

Die Commerzbank ist für den Industriegasehersteller Linde, der künftig nur noch an der Wall Street notiert, aus dem MDax der 50 größten deutschen Nebenwerte in den Dax nachgerückt. Den frei gewordenen MDax-Platz hat der Windkraftanbieter Nordex übernommen, und in den SDax der 70 kleineren Unternehmen ist der Finanzinvestor Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) aufgerückt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen