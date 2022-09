Was muss erfüllt sein, dass die Aktienkurse nicht mehr fallen und ein Einstieg lohnt? Zehn Indikatoren können Anlegern Orientierung bieten.

Ab wann steigen die Kurse wieder nachhaltig? (Foto: AP) Händler an der Wall Street

Düsseldorf Die unerwartet hohen Inflationsdaten in den USA haben die Erholung an den Börsen vorerst beendet. An der Wall Street gibt der marktbreite Leitindex S&P 500 deutlich nach, nachdem er in der Vorwoche noch um 3,7 gestiegen war.

Der erneute Kurseinbruch verunsichert Anlegerinnen und Anleger. Die entscheidende Frage lautet, wann alle negativen Nachrichten eingepreist sind und der Kursboden erreicht ist. Abschließend zu beantworten ist diese Frage zwar immer erst rückblickend, allerdings gibt es Indikatoren, die Orientierung bieten.

Die Bank of America nennt beispielsweise zehn Indikatoren, die in der Vergangenheit einen Kursboden angezeigt haben. Damit die Kurse nicht mehr fallen, mussten in der Vergangenheit acht dieser zehn Indikatoren erfüllt sein – momentan ist das erst bei vier der Fall. Das Handelsblatt stellt die Indikatoren im Folgenden vor und ordnet ihre Bedeutung ein.

1. Mindestens eine Zinssenkung der Fed

