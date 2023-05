Deutschlands wichtigster Aktienindex erreicht den höchsten Stand seit über 15 Monaten. Kurzfristig könnte der Dax laut Strategen noch weiter steigen, doch die Luft wird dünner.

Frankfurt Es brauchte einige Anläufe, aber jetzt ist es geschafft: Deutschlands wichtigster Börsenindex Dax hat am Montagmorgen erstmals seit Mitte Januar 2022 die Marke von 16.000 Punkten überschritten. In der Spitze stieg er auf 16.011 Zähler. Damit hat der Dax in diesem Jahr 14,5 Prozent zugelegt, seit Ende September summiert sich das Plus auf 33 Prozent.

Die Rally kommt für viele Investoren überraschend und passt nicht recht zur wirtschaftlichen Lage. Gerade erst ist in den USA mit der First Republic Bank eine weitere US-Regionalbank pleitegegangen, die Verunsicherung nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS wirkt nach, und gleichzeitig trüben sich die Konjunkturaussichten vor allem wegen der rasanten Zinserhöhungen der Notenbanken ein.

