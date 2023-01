Aktives Management konnte in schwierigen Zeiten die Risiken nicht besser abfedern, zeigt eine Studie. Die beste Note bekommt die Commerzbank, auch das Schlusslicht sitzt in Frankfurt.

Bei der Vermögensanlage mit Fonds verwenden die Anbieter verschiedene Produkte, um daraus ein aus Aktien und Anleihen gemischtes Portfolio darzustellen. (Foto: Moment/Getty Images) Kursverlauf

Frankfurt Das Jahr 2022 mit seinen Einbrüchen am Aktien- und Anleihemarkt hat auch die Vermögensverwaltungen mit Fonds schwer erwischt. Das ergibt eine neue Auswertung der Beratungsgesellschaft Fonds-Consult. Danach erlitten die Anbieter auf Jahresfrist bis Ende September selbst in der Kategorie der konservativen – also besonders vorsichtigen – Anlage hohe Verluste.

Am besten konnte sich in dieser Kategorie auf Jahressicht noch die Hypo-Vereinsbank (HVB) mit einem Minus von 7,7 Prozent behaupten, am schlechtesten schnitt die Deka mit einem Verlust von 13,8 Prozent ab. Immerhin: Selbst die Deka lag noch etwas besser als der Vergleichsmaßstab, den Fonds-Consult zu 75 Prozent aus Euro-Staatsanleihen und 25 Prozent aus den Weltaktien im MSCI World gebildet hat – der verbuchte ein Minus von 14,1 Prozent.

