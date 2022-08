Aktien „Unsere Top-Wachstumsstory“ – Papiere von Börsenbetreibern laufen überraschend gut

Unbemerkt von vielen Anlegern entwickeln sich Aktien der Deutsche Börse und ihrer Wettbewerber seit Jahren stark. Noch immer empfehlen Analysten die Papiere zum Kauf.

Analysten sehen die Börsenbetreiber als Gesellschaften mit soliden Geschäftsmodellen. (Foto: AFP/Getty Images) Deutsche Börse

Köln Anfang der Woche erreichten die Papiere 174 Euro: Die Aktie der Deutschen Börse notiert auf ihrem Allzeithoch. Sie ist damit eine von nur wenigen Aktien weltweit, auf die das aktuell zutrifft. Und auch auf diesem hohen Niveau raten die meisten Analysten weiterhin zum Kauf der Aktie.

Dahinter steht eine einfache Wahrheit, die sich auch am Beispiel anderer Börsenbetreiber zeigt: In guten wie in schlechten Zeiten werden an den Märkten Wertpapiere gehandelt.

„Die Deutsche Börse ist unsere Top-Wachstumsstory“, schreibt Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank in einer Studie. Er traut der Aktie noch einen weiteren Kurssprung von gut 16 Prozent auf 198 Euro zu. Positiv sind auch die Einschätzungen von DZ Bank, UBS und Warburg Research. Verkaufsempfehlungen gibt es keine.

