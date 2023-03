US-Analyst Ed Yardeni blickt optimistisch auf die Konjunktur in diesem Jahr. Entsprechend benennt er seine Favoriten im US-Aktienindex S&P 500.

Aktien von Energiekonzernen gelten derzeit als attraktiv. (Foto: imago images/Hollandse Hoogte) Exxon Mobil

Frankfurt Ed Yardeni hat eine klare Meinung zu den Branchen im US-Aktienindex S&P 500: Firmen in der Energie- und Finanzbranche haben seiner Ansicht nach die besten Aussichten für den Rest des Jahres, schreibt der unabhängige US-Analyst. Seine weiteren Favoriten sind die Bereiche Industrie, IT und „Materials“, was sich am besten als „Grundstoffe“ übersetzen lässt.

Yardenis Empfehlungen basieren auf zwei Annahmen. Zum einen geht der Experte davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den USA relativ gut verläuft. Damit ist zum anderen verbunden, dass die Erholung der Aktien nicht nur ein Zwischenspiel in einem Bärenmarkt, also innerhalb einer schwachen Tendenz, ist. Yardeni glaubt eher an einen neuen Bullenmarkt, also eine längere Erholung.

