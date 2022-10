Aktien Was die US-Wahlen für Investoren bedeuten

Goldman Sachs macht Hoffnung auf eine Zwischenerholung und nennt Sektoren, die von politischen Trends profitieren.

Zurzeit gehören je 50 Senatoren den Demokraten und den Republikanern an. Dennoch hat die demokratische Partei von Präsident Joe Biden im Senat bisher das Sagen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Midterms-Wahlkampf

Frankfurt Der 8. November ist einer der wichtigsten politischen Termine in diesem Jahr: Dann finden die sogenannten Zwischenwahlen, kurz „Midterms“, in den USA statt. Alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Senatoren werden neu gewählt. Politisch wird das eine Zerreißprobe zwischen den immer stärker verfeindeten Demokraten und Republikanern. Aber die Wahlen haben auch Einfluss auf die Börse.

Goldman Sachs stellt in einer Studie fest: „Aktien laufen meist seitwärts in die Wahlen hinein, aber steigen in den Monaten nach dem Wahltag.“ Interessant dabei: Wenn ein politisches Patt herrscht, finden die Investoren das offenbar in der Regel besser als klare Verhältnisse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen