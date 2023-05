Aktien Wie viel ist Tesla ohne Elon Musk wert?

Ein Analyseunternehmen untersucht die Folgen eines hypothetischen Abgangs des Milliardärs auf den Aktienkurs des E-Autobauers. Nur wenige andere Unternehmer sind vergleichbar.

Bei Musk handelt es sich wegen seiner Bedeutung für das Unternehmen laut Morningstar um ein „Key Person Risk“. (Foto: Reuters) Elon Musk

Frankfurt Wie viel ist Elon Musk für Tesla wert? Dieser Frage geht Morningstar Sustainalytics nach, indem das Unternehmen die möglichen Auswirkungen eines Abgangs des Gründers und CEO auf den Aktienkurs analysiert. Ein Aktionär hatte eine entsprechende Forderung an den Verwaltungsrat gestellt, wie die Muttergesellschaft Morningstar nun bekannt gab.

Sustainalytics mit Sitz in Amsterdam analysiert und bewertet Unternehmen mit Blick auf die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die Muttergesellschaft Morningstar in Chicago ist vor allem für ihre Fondsratings bekannt, erarbeitet aber auch Aktienanalysen. In der Sprache der Analytiker haftet an Musk ein „Key person risk“, also ein Risiko für das Unternehmen, das unmittelbar mit seiner Person verbunden ist. Bei der Analyse geht es um einen möglichen Abgang des Milliardärs und dessen Folgen, aber auch um dessen Verhalten.

