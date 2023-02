Deutsche Aktien haben einen guten Jahresstart hinter sich. Aber wie wahrscheinlich sind weitere Kursgewinne? Ein Überblick über die wichtigsten Chancen und Risiken 2023.

Der Dax profitiert derzeit von einem intakten Aufwärtstrend. (Foto: Bloomberg via Getty Images) Frankfurter Börse

Düsseldorf Mit gut 15.500 Punkten notiert der Dax wieder dort, wo er vor einem Jahr, also zwei Wochen vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stand. Seit seinem Tief bei 11.975 Punkten Ende September ging es in nur viereinhalb Monaten um 31 Prozent aufwärts. Obwohl sich an der Ursache für den zwischenzeitlichen Crash, Kriegsausbruch in Europa, nichts geändert hat.

Doch droht dem Dax nach seiner fulminanten Rally eine Korrektur? Denn angesichts der weiter steigenden Zinsen verteuern sich künftige Investitionen und Kredite. Oder hat der deutsche Leitindex durch gesunkene Energiepreise, Nachholeffekte in China nach Öffnung der Märkte und eine gute Gewinnentwicklung bei den Unternehmen sogar noch mehr Potenzial nach oben?

Der Blick auf die weltweite Wirtschaft, Konzerngewinne, Aktienbewertung, Charttechnik sowie Geo- und Notenbankpolitik gibt Orientierung. Zwei Risiken und vier Chancen für die Kursentwicklung, die Anleger kennen sollten.

Dax-Risiko 1: Zinserhöhungen wirken sich negativ auf Aktienkurse aus

