 Aktienkurse: Shortseller bauen ihre Positionen in den USA deutlich aus

Aktienstrategen erwarten einen Gewinneinbruch bei Unternehmen, und Investoren kaufen kaum Aktien. In den USA bereitet sich die Wall Street auf einen Absturz des Aktienmarkts vor.

Die Aktienkurse steigen, aber die Investoren sind skeptisch. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Händlerin an der Wall Street

Düsseldorf In den USA ist die Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal durchwachsen angelaufen. Profianleger am Aktienmarkt bleiben skeptisch: Sie setzten zuletzt fast eine Billion Dollar auf fallende Kurse, wie eine Auswertung des Finanzdatenanbieters S3 Partners zeigt.

Vor allem im März haben die Profianleger die Short-Positionen, die im Wert steigen, wenn die Kurse fallen, deutlich ausgebaut. „Insgesamt wurden in diesem Monat neue Short-Geschäfte in Höhe von 44,4 Milliarden Dollar getätigt“, sagt S3-Analyst Ihor Dusaniwsky. Besonders starke Kursrisiken sehen die Profianleger offensichtlich in den Sektoren Technologie, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte.

Die US-Aktienmärkte befinden sich zwar in einer Rally, und der marktbreite Index S&P 500 ist seit Anfang Oktober um mehr als 15 Prozent gestiegen, aber mit ihrer skeptischen Haltung befinden sich die auch Shortseller genannten Profianleger in illustrer Gesellschaft: Nahezu die gesamte Wall Street scheint sich auf einen möglichen Kursabsturz vorzubereiten.

Sinkende Inflation in den USA: Unternehmensgewinne brechen ein

