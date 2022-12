Die Kaufmannsweisheit „günstig einkaufen, teuer verkaufen“ gilt auch an der Börse. Doch vielen fällt es schwer, sich rechtzeitig von Aktien und anderen Wertpapieren zu trennen. Ein Ratgeber.

Mindestens genauso wichtig wie die korrekte Strategie beim Einstiegszeitpunkt: Wann und wie Sie Aktien verkaufen. (Foto: Getty Images) Aktien verkaufen: Das richtige Vorgehen

Düsseldorf/Frankfurt Verkaufen oder liegen lassen? Die wohl älteste Frage für alle, die an der Börse investieren, ist auch die schwierigste. Vor allem in einem Jahr wie 2022, in dem ein Krieg und Inflationsraten von zeitweise über zehn Prozent Börsianer in Atem gehalten haben und es auch zum Jahresende noch immer tun. Wie es an den internationalen Finanzmärkten weitergeht, darüber sind sich Fachleute uneins. Zu stark ist der Einfluss, den der Ukrainekrieg und die Inflation auf die Kurse ausüben.

Die meisten Privatanlegerinnen und Privatanleger werden beim Blick in ihr Depot eher gemischte Gefühle haben. Einige Einzelwerte, etwa die von Erdölkonzernen oder Waffenherstellern, sind gestiegen, andere stark gesunken.

Das wirft die Frage auf, ob es sich nun lohnt, die schlechter gelaufenen Aktien zu verkaufen oder sich von den guten Papieren zu trennen, um die angelaufenen Gewinne mitzunehmen. Das Handelsblatt gibt die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

