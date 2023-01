Eine Börsenweisheit besagt über die Kursentwicklung: „Wie der Januar, so das Jahr.“ HQ Trust hat nachgerechnet – und zeichnet ein differenziertes Bild.

Auch am US-Aktienmarkt ging es im Januar aufwärts. Ein gutes Zeichen für das restliche Jahr? (Foto: Reuters) Trader an der Börse New York

Düsseldorf Der Aufwärtstrend am globalen Aktienmarkt hat sich zwar abgeschwächt, trotzdem war dieser Januar der zweitbeste Jahresauftakt in 35 Jahren, wie die Analysten der britischen Bank Barclays ausgerechnet haben.

Viele Aktienstrategen rechnen auch in diesem Jahr mit einer Erholung, allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte. Zuvor erwarten sie noch weitere Turbulenzen und möglicherweise sogar neue Tiefstände. Der prominente Fondsmanager Bert Flossbach warnte im Handelsblatt-Interview: „Ich würde nicht davon ausgehen, dass sich die Kurse weiter in dem Tempo nach oben bewegen wie in den vergangenen Wochen, sondern erwarte eher ein Auf und Ab ohne klaren Trend.“

Den Experten-Einschätzungen steht eine Börsenweisheit entgegen: „Wie der Januar, so das Jahr.“ Gelingt also der Jahresauftakt, entwickelt sich demzufolge der Aktienmarkt auch in den kommenden elf Monaten gut. Aber stimmt das auch? Analyst Sebastian Dörr von HQ Trust hat nachgerechnet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen