Der Anteil deutscher Anleger an den Dax-Konzernen nimmt ab. Dadurch entgeht ihnen nicht nur die Gewinnbeteiligung. Es entsteht auch ein Kursrisiko.

Bei Mercedes-Benz sind laut EY 65 Prozent der Aktien in ausländischer Hand. (Foto: dpa) Firmenzentrale von Mercedes-Benz

Düsseldorf Deutsche Top-Konzerne wie Adidas, Mercedes-Benz und Siemens sind mehrheitlich in ausländischer Hand. Im gesamten Leitindex Dax waren im Jahr 2021 mindestens 53 Prozent aller Aktien im Besitz von ausländischen Investoren, zeigt eine Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY.

Womöglich ist der Anteil sogar noch deutlich höher, denn klar zuordnen lassen sich deutschen Anlegern nur knapp 30 Prozent des Aktienbestands. Damit sank der deutsche Anteil im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte. Der Anteil der nordamerikanischen Anleger stieg dagegen um 1,1 Prozent auf 22,7 Prozent.

Das starke Gewicht der ausländischen Investoren ist eine mögliche Erklärung für eine statistische Anomalie beim Dax: In den vergangenen 30 Jahren wurden die gesamten Gewinne des Index nach Börsenschluss beziehungsweise vor dem Handelsstart des Folgetags erzielt – also während der Handelszeiten in den USA und Asien.

