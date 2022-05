Alternative Anlagen 35 Prozent Überrendite in Krisenzeiten – Wie Anleger bei Private Equity einsteigen können

Aktien und Anleihen unterliegen derzeit hohen Kursschwankungen. Eine Alternative kann Private Equity sein. Allerdings hat die Anlageklasse ihre Fallstricke.

Frankfurt Die extremen Kursschwankungen an den Aktienbörsen und die angespannte Situation an den Anleihemärkten sorgen für einen anhaltenden Mittelzufluss in einen anderen Bereich: Private Equity. Der Oberbegriff steht für Übernahmen oder auch Minderheitsbeteiligungen an Konzernen und Mittelständlern.

Den Grund für die wachsende Beliebtheit der Anlageklasse zeigt eine neue Analyse: Private Equity liefert Investoren eine erhebliche Überrendite gegenüber den Aktienmärkten – sogenanntes Alpha. „Nach unserer Analyse des Zeitraums zwischen 2000 und 2021 kann man sagen, dass Private Equity auch über einen langen Zyklus Überrenditen liefert“, sagt Professor Oliver Gottschalg von der HEC School of Management Paris. Das durchschnittliche Alpha gegenüber vergleichbaren Aktieninvestments liegt bei 9,9 Prozent. Grundlage für die Analyse sind 4300 Private-Equity-Transaktionen.

