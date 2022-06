Alternative Anlagen Investoren werden bei privaten Kreditfonds vorsichtiger

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten durch den Ukrainekrieg und Probleme in den Lieferketten stimmen Anleger vorsichtig. Sie fürchten hohe Ausfallquoten.

Nordamerikanische Investoren legen Wert auf Unternehmen mit weiblichen Gründern oder aus ethnischen Minderheiten stammenden Gründerinnen und Gründern. (Foto: AP) New York Stock Exchange

Frankfurt Die Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke setzen weiterhin stark auf alternative Anlageklassen außerhalb der traditionellen Börsen für Aktien und Anleihen. Allerdings werden sie langsam vorsichtiger in einigen Marktsegmenten, etwa bei den privaten Kreditfonds. Damit reagieren sie auf die hohe Unsicherheit in weiten Teilen der Wirtschaft angesichts des Ukrainekriegs und der Probleme in den Lieferketten.

Einer von fünf europäischen und einer von drei nordamerikanischen Anlegern glaubt, dass steigende Zinsen zu höheren Ausfallquoten in ihren privaten Kreditportfolios führen werden. 35 Prozent der sogenannten Limited Partners (LPs) – also der Geldgeber für die Kreditfonds – haben ihre Zielallokation für private Kredite in den letzten zwei Jahren erhöht. Allerdings haben 19 Prozent die Mittelverteilung in diese Anlageklasse reduziert.

