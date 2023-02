Das Angebot abseits der traditionellen Börsen für private Investoren wird breiter. Das gilt vor allem für Private Equity. Welche Vor- und Nachteile Anleger beachten sollten.

Die Ertragschancen sind höher, allerdings müssen Anleger einige grundlegende Faktoren beachten. (Foto: Getty Images) Renditechancen mit Private Equity

Frankfurt Alternative Anlagen abseits der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte sind bei privaten Investoren zusehends beliebter. Das liegt auch daran, dass die Eintrittsbarrieren in den vergangenen Jahren gesunken sind, die finanzielle Bildung besser geworden ist und neue Techniken den Zugang erleichtern.

So berichtet etwa der digitale Vermögensverwalter Liqid von lebhaftem Interesse an Investments in die Anlageklasse Private Equity, als außerbörsliches Beteiligungskapital an Unternehmen. Private-Equity-Fonds wie KKR kaufen Mittelständler oder Konzernteile, restrukturieren sie über mehrere Jahre und verkaufen sie dann zu einem höheren Preis weiter oder bringen sie an die Börse. Davon wollen auch Privatanleger verstärkt profitieren.

„Anders als bei liquiden Investments, bei denen wir zeitweise eine gewisse Zurückhaltung beobachten konnten, hatten wir im Private-Markets-Bereich ein anhaltend hohes Interesse“, sagt Christian Schneider-Sickert, CEO von Liqid.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen