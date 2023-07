Alternative Investments Wie sich Kleinanleger am Private-Equity-Markt engagieren können

Finanzinvestoren setzen schon lange auf Märkte abseits der Börsen, weil sich dort hohe Renditen erzielen lassen. Nun gibt es mehr Angebote für Privatanleger.

Attraktive Renditen am Private-Equity-Markt – doch auch hohe Risiken. (Foto: dpa) Skyline von Frankfurt

Frankfurt Bislang war es für Privatanleger kaum möglich, in renditeträchtige Anlageklassen wie Private Equity zu investieren. Dabei sind dort teils zweistellige Renditen zu erzielen. Um das wachsende Interesse an solchen alternativen Anlagen zu befriedigen, senken einige Anbieter die Eintrittsbarrieren für diesen Markt. Es gibt nun spezielle Finanzprodukte mit niedrigen Mindestanlagesummen und mit Strukturen, die eine gewisse Liquidität bieten.

Am Private-Equity-Markt kaufen üblicherweise Finanzinvestoren wie Blackstone, KKR oder Apollo nicht börsennotierte Unternehmen, um sie nach drei bis fünf Jahren mit Gewinn weiterzuverkaufen. Dabei handelt es sich oft um Deals mit einem Volumen in Millionen- oder sogar in Milliardenhöhe. Teilweise geben die Finanzinvestoren den Firmen auch Kredite – ähnlich wie Banken. Das Geld, mit dem die Private-Equity-Fonds arbeiten, stammt von Großinvestoren wie Pensionskassen, die Kapitalzusagen für die Fonds über viele Millionen Euro zur Verfügung stellen können und kein Problem damit haben, dass sie längere Zeit nicht an dieses Geld herankommen.

