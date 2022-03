Analyse Trendwende bei Tech-Aktien: Was für eine Rotation von Value zu Growth spricht

Wachstumstitel sind derzeit stärker gefragt als Substanzwerte – trotz steigender Zinsen. Welche Aktien im Fokus stehen und wie die Aussichten sind.

Der Index der US-Technologiebörse lief zuletzt besser als der Leitindex Dow Jones. (Foto: Bloomberg) Passanten vor der Nasdaq

Düsseldorf Es war am Aktienmarkt der große Umschwung der vergangenen Monate: die Rotation von Growth zu Value. Profianleger auf der ganzen Welt ersetzten Wachstumstitel (Growth) aus der Technologiebranche durch Substanzwerte (Value) aus zyklischen Branchen oder Finanztitel. Der Trend hält immer noch an – aber er könnte bald auslaufen, wie die Kursentwicklung der beiden US-Indizes S&P 500 Value und Growth zeigt.

Mit dem Value-Index, in dem Aktien wie von Berkshire Hathaway (dem Konglomerat des US-Starinvestors Warren Buffett), dem Pharmaunternehmen Johnson & Johnson und dem Ölkonzern Exxon Mobil stark gewichtet sind, fuhren Anleger in diesem Jahr bislang gut. Seit Jahresbeginn hielt er seinen Wert trotz der jüngsten Korrektur konstant. Für den Growth-Index, in dem die Tech-Riesen Apple, Microsoft und Amazon am stärksten gewichtet sind, ging es im selben Zeitraum um knapp neun Prozent abwärts.

