Angst an den Aktienmärkten Vier Chancen und drei Risiken: Was der Dax anderen Indizes gerade voraushat

Das Börsenbarometer hält sich angesichts steigender Zinsen besser als die US-Konkurrenz. Das liegt an seiner Zusammensetzung – aber nicht nur.

In den vergangenen Monaten hat der Dax weniger verloren als der breite US-Index S&P 500. Diese Entwicklung ist eher ungewöhnlich. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Blick in den Handelsaal der Deutschen Börse

Düsseldorf Steigende Zinsen setzen weltweit die Aktienmärkte unter Druck. Der Dax etwa liegt 17 Prozent unter seinem Jahreshoch. Aber nicht alle Märkte leiden gleich stark. Auffällig ist, dass sich Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer im Abschwung besser hält.

Auf Sicht von sechs Monaten verlor der Dax 13 Prozent und damit weniger als der amerikanische S&P 500-Index (minus 19,5 Prozent), der weltweit wichtigste Index. In den vergangenen drei Monaten büßte der Dax „nur“ dreieinhalb Prozent ein, der S&P aber fast zehn Prozent.

Diese Entwicklung ist ungewöhnlich, denn in der Vergangenheit schlug sich der Dax durchweg schlechter als der große US-Leitindex.

Vor allem wenn es schwer abwärtsging, wie zuletzt im Coronacrash 2020, davor in der Finanzkrise 2008 und davor in der Dotcomkrise Anfang des Jahrtausends, waren die Verluste stets höher und bis zu doppelt so hoch wie in den USA.

