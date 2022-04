Anlageempfehlungen Wettbewerbs- und Finanzmarktrecht: Worauf Financial Influencer achten müssen

In den sozialen Medien boomen Posts mit Anlageempfehlungen. Doch wer als Finfluencer tätig wird, muss sich an strengere Regeln halten als etwa Lifestyle-Influencer.

Finfluencer geben Tipps zur Geldanlage auf Online-Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok. (Foto: Bloomberg) Junge Leute scheuen zuweilen die Schalterhalle der Bank

Berlin Sie reden über spannende Kryptowerte, analysieren das Potenzial von Edelmetallen, schwärmen von interessanten Finanzprodukten und hohen Renditen – Financial Influencer oder kurz Finfluencer geben Tipps zur Geldanlage auf Online-Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok.

Rechtsexperte Martin Soppe von der Kanzlei Osborne Clarke sagt: „Die Äußerungen und Empfehlungen kommen locker rüber und richten sich an eine junge Zielgruppe, die sich nicht zwingend in die Schalterhalle einer Bank verirrt.“ Anders als Influencer in Sachen Lifestyle, Kosmetik oder Reisen seien Finfluencer allerdings mit einer Materie befasst, für die zum Schutze der Verbraucher eine strenge Regulierung gelte.

„Nicht alle Finfluencer halten sich an die gesetzlichen Regelungen“, erklärt Soppe und verweist auf eine Untersuchung der niederländischen Finanzaufsicht AFM. Diese hatte 150 Finfluencer und ihre Postings in den Blick genommen. Fazit der Behörde: „Es gibt nur wenige Finfluencer, die neutral posten, und es mangelt oft an Transparenz.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen