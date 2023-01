Drei Vermögensverwalter von betuchten Familien lassen sich von kurzfristigen Trends nicht beeindrucken. Wie ihre Strategien und Musterdepots aussehen.

Vermögensverwalter setzen nicht nur auf Aktien, sondern auch auf Anleihen, Immobilien und alternative Anlageklassen. (Foto: Imago, Getty (2)) Bulle-und-Bär-Optik

Frankfurt Der Jahresauftakt mit deutlichen Kursgewinnen an den Börsen ist vielversprechend. Aber viele Investoren bleiben vorsichtig. So meint Oliver Leipholz: „Auch wenn die Aktienmärkte in Europa einen guten Jahresstart hingelegt haben, kann man noch keine stabile Aussage über die Entwicklung des Gesamtjahres ableiten.“ Ihm erscheinen die Gewinnerwartungen vieler Analysten zu optimistisch, weshalb er einen anderen Fokus setzt.

Leipholz ist Vorstand bei der Deutschen Oppenheim Family Office AG, die Geld für vermögende Kunden verwaltet. Was seine Einschätzung für Privatanleger interessant macht: Solche Vermögensverwalter denken in langen Zeiträumen und stellen den Vermögenserhalt plus eine angemessene Rendite in den Vordergrund. Ihre Einschätzung bietet anderen Investoren Orientierung.

