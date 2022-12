Die bekannte Tech-Investorin baut das Portfolio ihres Flaggschifffonds Ark Innovation ETF um. Vor allem erwarb sie Coinbase- und Twilio-Aktien.

Im November erwarb sie mit dem Ark Innovation ETF insgesamt Titel im Wert von 172 Millionen Dollar. (Foto: Bloomberg) Cathie Wood

Frankfurt Die Aussicht auf langsamer steigende Zinsen treiben den Kurs des Flaggschifffonds der bekannten Tech-Investorin Cathie Wood an. Der Ark Innovation ETF (ARKK) stieg am Mittwoch um knapp acht Prozent und legte am Donnerstag zum Handelsstart in den USA weiter zu. Für Wood kommt die Erholung zur rechten Zeit: Der ARKK hat in diesem Jahr in der Spitze fast zwei Drittel an Wert verloren.

Die 67-jährige Investorin setzt ausschließlich auf Unternehmen, die disruptive Technologien entwickeln. Da die Gewinne dieser Konzerne noch in der Zukunft liegen, werden ihre Aktien bei steigenden Zinsen besonders abgestraft. Dadurch verteuern sich die Refinanzierungskosten der Unternehmen, und die in der Zukunft erwarteten Gewinne werden mit dem höheren Zins diskontiert. Sie sind demnach weniger wert.

Nun nährt sich am Markt die Hoffnung, dass der Großteil der Zinserhöhungen bereits eingepreist ist. Wachstumsaktien steigen deshalb wieder – und Cathie Wood kauft zu den niedrigeren Bewertungen ein.

