Anlagestrategie Cathie Wood kauft nach Kursrutsch erneut bei Tesla zu

Die Tesla-Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Cathie Wood erweitert zum wiederholten Male ihre Position. Auch sie steht unter Druck.

Die US-Investorin hat bei Tesla mehrfach in diesem Jahr zugekauft. (Foto: Reuters) Cathie Wood

Düsseldorf US-Investorin Cathie Wood hat die jüngste Schwächephase der Tesla-Aktie erneut genutzt, um ihre Anteile am Elektroautobauer aufzustocken. Mit dem Flaggschifffonds Ark Innovation ETF (ARKK) ihrer Investmentgesellschaft Ark Invest kaufte sie am Dienstag 19.125 weitere Tesla-Aktien, wie aus der jüngsten Mitteilung hervorgeht.

Wood geht dabei angesichts der Kursverluste bei Tesla ein hohes Risiko ein. Dafür ist sie bekannt: Die Investorin war im Tech-Boom eine Ikone, ihre Fonds fuhren hohe Gewinne ein. Steigende Inflation und darauf eine straffere Geldpolitik mit steigenden Zinsen bremsten den Tech-Boom aus.

Tesla-Anteile hatten am Dienstag zeitweise den tiefsten Stand seit zwei Jahren markiert. Sie gingen acht Prozent tiefer unter 138 Dollar aus dem Handel. Im US-Frühhandel am Mittwoch liegen sie leicht im Plus. Anfang Januar kostete eine Aktie noch mehr als 400 Dollar.

