 Anlagestrategie: „Cybersicherheit war nie so wichtig wie heute“: Fünf Aktien, die profitieren können

Der Krieg zwischen der Russland und Ukraine wird auch im Netz ausgetragen. Davon könnten eine Branche profitieren, deren Aktien zuletzt stark gefallen sind.

Anleger können mit mehreren Aktien vom Wachstumsmarkt profitieren. (Foto: imago images/NurPhoto) Sorge vor russischen Hackerattacken

Düsseldorf, San Francisco Anleger, die in diesen Zeiten in Wachstumsmärkte investieren möchten, aber vor Rüstungs- oder Öl-Aktien zurückschrecken, werden fündig im Segment der Cybersicherheit. Die Analysten von Wedbush Securities erwarten eine kräftige Zunahme von russischen Cyberattacken. „Cybersicherheit war nie so wichtig wie heute“, sagte Kevin Mandia, CEO der Cybersicherheitsfirma Mandiant, bei der Digitalkonferenz South by Southwest (SXSW).

Der Branche stehen dadurch hohe Investitionen bevor: Das Analysehaus Marketsandmarkets erwartet, dass die weltweiten Umsätze mit Cybersicherheit bis ins Jahr 2026 um knapp 60 Prozent auf 345 Milliarden Dollar steigen.

Schon im Januar hatte US-Präsident Joe Biden amerikanischen Behörden und Agenturen angemahnt, bis 2025 ihre Cybersicherheit auf Zero-Trust-Architekturen umzustellen. Das bedeutet, dass grundsätzlich niemandem und nichts getraut wird, nicht außerhalb, aber auch nicht innerhalb des Netzwerks. Anleger können mit mehreren Aktien auf diesen Trend aufspringen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen