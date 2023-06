Anlagestrategie Dax und MDax: Für die Aktien dieser sechs Konzerne steigen die Gewinnprognosen am stärksten

Steigende Preise und die hohe Nachfrage treiben die Erträge. Bei einer Firma erhöhen Analysten ihre Nettogewinnprognose für 2023 sogar um über 100 Prozent.

Das Handelsblatt hat aus dem Dax- und MDax die Unternehmen herausgefiltert, für die Analysten auf Grund hoher Aufträge, starker Ergebnisse zum Jahresauftakt und guter Aussichten die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr am stärksten angehoben haben. (Foto: REUTERS) Dax-Tafel in der Frankfurter Börse

Düsseldorf Höhere Preise treiben die Zinsen nach oben. Dadurch steigen für die Unternehmen ihre Ausgaben und Kreditkosten. Auch schwächt sich das Wachstum in vielen Regionen ab. Deutschland ist sogar in eine Rezession gerutscht, nachdem das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge geschrumpft ist. „Der Kostendruck wird weiter steigen“, sagt Henrik Ahlers, Deutschlandchef der Unternehmensberatung EY, und prognostiziert: „2023 wird ein schwieriges Jahr.“

Das gilt aber nicht für alle. Das Handelsblatt hat aus dem Dax- und MDax mit seinen insgesamt 100 Konzernen die Unternehmen herausgefiltert, für die Analysten aufgrund hoher Aufträge, starker Ergebnisse zum Jahresauftakt und guter Aussichten die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr am stärksten angehoben haben.

