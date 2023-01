Anlagestrategie Gold Goldbestand von Anlegern bei der Deutschen Börse verringert

Zum Jahresabschluss sanken die Goldbestände von Anlegern bei der Deutschen Börse wieder. Diese passen ihre Strategie an steigende Zinsen auf Sparbücher und Tagesgeld an.

Frankfurt am Main Die Goldbestände von Anlegerinnen und Anlegern bei der Deutschen Börse haben sich nach dem Rekordhoch im ersten Halbjahr 2022 wieder verringert.

Ende vergangenen Jahres lagerten 231 Tonnen des Edelmetalls in den Tresoren des Unternehmens in Frankfurt, wie die Deutsche Börse am Freitag mitteilte. Zum 30. Juni waren es 242 Tonnen, Anfang 2022 rund 238 Tonnen.

Anleger hätten das Rekordhoch des Goldpreises genutzt, um in der zweiten Jahreshälfte Gewinne mitzunehmen - „etwa, um auf die Zinswende sowie die Energiekrise zu reagieren“, bilanzierte Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, der Emittentin von Xetra-Gold.

Gold verliert seinen Wert in Krisenzeiten zwar nie ganz, allerdings gibt es dafür weder Zinsen noch Dividende. Inzwischen steigen die Zinsen auf Sparbuch und Tagesgeld wieder, so dass Anleger teilweise umschichten.

