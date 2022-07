Anlagestrategie Großinvestoren sind so vorsichtig wie seit der Finanzkrise nicht

Internationale Fondsmanager äußern sich so pessimistisch wie seit über 20 Jahren nicht. Sie haben Aktien verkauft und parken so viel Liquidität wie zuletzt 2001.

Profi-Investoren sind so pessimistisch wie lange nicht. (Foto: Bloomberg) Händler an der Wall Street

Frankfurt Düstere Stimmung überall: Großinvestoren haben wegen der Furcht vor einer Rezession ihre Portfolios im Juli deutlich krisenresistenter aufgestellt. Sie haben vor allem europäische Aktien weiterverkauft und halten mit 6,1 Prozent so viel Liquidität wie zuletzt nach dem Angriff auf das World Trade Center in New York im September 2001.

Zugleich stecken sie wieder mehr Kapital in Anleihen. Sie rechnen nicht mehr damit, dass die Anleihezinsen vor allem in den USA noch weiter steigen. Das ergibt die wichtigste monatliche Umfrage unter internationalen Fondsmanagern des US-Instituts Bank of America Merrill Lynch. Zwischen dem 8. und 15. Juli wurden 293 Investoren befragt, die insgesamt rund 800 Milliarden US-Dollar Kundenvermögen managen.

Als „volle Kapitulation“ kommentieren die Strategen der US-Bank das Ergebnis der Umfrage. So viele Fondsmanager wie zuletzt im Mai 2020 inmitten der ersten Welle der Coronapandemie rechnen inzwischen mit einer globalen Rezession. Ein weltweiter Wirtschaftsabschwung sei Konsens, stellen die Bank-of-America-Strategen fest.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen