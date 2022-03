Anlagestrategie Halbleiter, Luxus und Pharma: Sechs Aktien, die auch bei Krisen und Inflation Chancen haben

Aktien von Unternehmen mit Preissetzungsmacht haben in Krisenzeiten bessere Chancen.

Düsseldorf Der Ukrainekrieg, die anziehende Inflation, steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe: Den Aktienmärkten droht gleich aus mehreren Richtungen Ungemach. Institutionelle Investoren reagieren darauf, indem sie auf Qualitätsaktien setzen. Diese Strategie können auch Privatanlegerinnen und -anleger befolgen und ihr Portfolio entsprechend neu zusammenstellen.

Im ersten Schritt gilt es, den Begriff der „Qualitätsaktien“ zu klären. Was verstehen die Profis darunter? Die Schweizer Privatbank Maerki Baumann definiert sie als Titel von Unternehmen, die höhere Kosten von Vorprodukten etwa bei den Rohstoffen über ihre Preissetzungsmacht weitergeben können. Zudem haben sie über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg ihre Profitabilität bewiesen und sind relativ niedrig verschuldet.

Eine einfache Art und Weise, in Qualitätsaktien zu investieren, ist über ETFs – beispielsweise über den MSCI World Quality. Dieser investiert in Qualitätsaktien in 23 Industrieländern. Ausgewählt werden die Aktien nach drei gleich gewichteten Indikatoren: „hohe Eigenkapitalrendite“, „geringer Verschuldungsgrad“ und „stabiles Gewinnwachstum“. Die größten Positionen sind hier die Tech-Riesen Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia und zwei Aktiengattungen von Alphabet. Mögliche Anbieter sind iShares (ISIN: IE00BP3QZ601) und XTrackers (ISIN: IE00BL25JL35).

Allerdings weist der MSCI World Quality durch die starke Gewichtung auf die Tech-Riesen eine große Übereinstimmung mit dem Weltaktienindex MSCI World auf. Die DZ Bank hat in einer aktuellen Studie deshalb Alternativen unter den Einzelwerten herausgefiltert.

Das Handelsblatt stellt im Folgenden sechs Qualitätsaktien daraus vor. Die Aufzählung stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern kann als Ausgangspunkt für weitere Recherche genutzt werden.

Adobe Systems

Das US-Softwareunternehmen konzentriert sich mit seinen Produkten wie Acrobat und Photoshop auf Privatkunden und Unternehmen. Die Sorge vor steigenden Zinsen sorgte zuletzt allerdings für fallende Kurse. JP Morgan hatte seine Empfehlung deshalb schon im Dezember von „overweight“ auf „neutral“ gesenkt.

Zudem ist die Aktie auf Basis des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2021 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45 hoch bewertet. An diesem Dienstag enttäuschte Adobe dann auch noch mit seinen jüngsten Quartalszahlen und dem Ausblick.

DZ-Bank-Analyst Axel Herlinghaus hatte diese Entwicklung allerdings erwartet: „Die Comeback-Stunde von Adobe wird unseres Erachtens im zweiten Kalenderhalbjahr schlagen.“ Dann bestünde geopolitisch und konjunkturell mehr Klarheit, die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien einfacher zu schlagen und die konservativen Schätzungen für das Geschäftsjahr könnten übertroffen werden. Das würde die Perspektive des Marktes und den Bewertungsfokus wieder auf die hervorragenden Fundamentaldaten lenken: Der Umsatz ist seit dem Geschäftsjahr 2014/15 um durchschnittlich 22 Prozent gestiegen, der adjustierte Vorsteuergewinn um 42 Prozent.

Herlinghaus sieht den fairen Wert für Adobe derzeit bei 620 Dollar – rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Damit ist er etwas pessimistischer als der Durchschnitt der vom Datenanbieter Refinitiv beobachteten Analysten, deren Kursziel im Schnitt bei 625 Dollar liegt.

Analysteneinschätzung: 25 Kaufen, 6 Halten, 0 Verkaufen

Der US-Konzern ist ein großer Profiteur des Halbleiter-Booms: Das Unternehmen aus dem Silicon Valley ist der weltweit größte Hersteller von Halbleitermaschinen. Durch seine technologisch führenden Produkte verfügt es über eine hohe Preissetzungsmacht.

Applied Materials dürfte „in den nächsten Jahren überproportional von der branchenübergreifend steigenden Chipnachfrage begünstigt werden“, sagt DZ-Bank-Analyst Ingo Wehrmann. Allerdings leidet der Konzern selbst unter dem aktuellen Chipmangel und kann die Nachfrage nicht bedienen. Die Aktie gab deshalb von Mitte Januar bis Mitte März um knapp 30 Prozent nach. Zuletzt ging es aber wieder aufwärts.

Denn Applied Materials erzielte trotzdem im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (endet am 31. Oktober 2022) einen Rekordumsatz. „Das Management spricht davon, in diesem Jahr fast ausverkauft zu sein“, berichtet Wehrmann. Es wurde zudem eine Dividendenerhöhung und ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Zuletzt hoben die Analysten von Needham ihr Kursziel auf 172 Dollar an – knapp unter dem durchschnittlichen Kursziel von 175 Dollar.

Analysteneinschätzung: 26 Kaufen, 10 Halten, 0 Verkaufen

Der Chipausrüster ist vor SAP Europas wertvollster Tech-Konzern – obwohl die Aktie von ihrem Höchststand im November bis Anfang März mehr als 30 Prozent an Wert verloren hat. Zuletzt schien es aber so, als sei der Boden der Korrektur erreicht. Mit einem 2021er-KGV von 41 ist die Aktie aber immer noch relativ teuer.

Die Niederländer profitieren vom Boom der Halbleiterindustrie. Das Alleinstellungsmerkmal von ASML ist die EUV-Lithografie. Diese Technologie ermöglicht es, Chips der nächsten Generation mit Strukturgrößen von unter sieben Nanometern zu produzieren. Hier verfügt der Konzern laut DZ-Bank-Experte Wehrmann „über eine Monopolstellung und somit eine große Preissetzungsmacht“.

Wehrmann sieht den „fairen Preis“ für die ASML-Aktie bei 778 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs wäre das ein Plus von mehr als 20 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel aller vom Datenanbieter Refinitiv verfolgten Analysten liegt mit 800 Euro sogar noch etwas höher. Alexander Duval von Goldman Sachs bestätigte jüngst sogar sein Kursziel von 930 Euro.

Analysteneinschätzung: 27 Kaufen, 5 Halten, 1 Verkaufen

Das französische Konglomerat konzentriert sich mittlerweile konsequent auf die Modebranche. Hier gehören ihm Luxusmarken wie Gucci, Yves Saint Laurent und Balenciaga. „Die neue strategische Ausrichtung mit Konzentration auf die Modebranche halten wir für richtig, denn dies macht die Gesellschaft zu einem ,Pure Player‘ in diesem Sektor“, sagt DZ-Bank-Analyst Michael Pohn.

Die Konzentration auf die Luxusbranche ermöglicht Kering hohe Margen. Besonders erfolgreich ist der Konzern damit in China. Fast 40 Prozent seiner Umsätze generierte das Unternehmen im vergangenen Jahr in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan). Insgesamt wuchs der Umsatz im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent zu 2020 und um elf Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Analystin Carole Madjo von Barclays sieht in dem starken Chinafokus allerdings auch einen von drei Risikofaktoren für Kering. Zu den weiteren zählt sie die Inflation und die Aktivitäten in Russland. Trotzdem blieben die fundamentalen Sektoraussichten solide. Für viele Branchenwerte bringe die derzeitige Kursschwäche eine gute Kaufgelegenheit mit sich, und so gehört Kering zu ihren Favoriten. Ihr Kursziel liegt bei 795 Euro, mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Damit liegt sie genau im Durchschnitt ihrer Kollegen.

Analysteneinschätzung: 22 Kaufen, 7 Halten, 1 Verkaufen

LVMH ist mit Abstand der Branchenführer im Segment für Luxusgüter. Den Franzosen gehören Marken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy und Dior. Im vergangenen Jahr übertraf der Umsatz das Vor-Corona-Jahr 2019 um 20 Prozent.

Pohn von der DZ Bank erwartet, dass sich diese hohe Ertragsdynamik auch in diesem Jahr fortsetzt. „Hauptsächlich getragen von der Sparte Mode- und Lederwaren. Sie erzielt operative Margen von fast 40 Prozent und gewinnt Marktanteile hinzu.“

Zwar ist die Aktie mit einem 2021er-KGV von 24 bereits teuer, Analyst Flavio Cereda von Jefferies sieht aber noch weiteres Kurspotenzial. Er hält LVMH weiterhin für einen „wirklichen Post-Pandemie-Gewinner“.

Zwar senkte Cereda sein Kursziel wegen des Ukrainekriegs und dessen Auswirkungen für europäische Luxusgüterhersteller um 100 Euro auf 750 Euro. Das entspricht aber immer noch einem Kurspotenzial von mehr als zehn Prozent. Im Schnitt sind die Analysten mit einem Kursziel von 800 Euro sogar noch deutlich optimistischer.

Analysteneinschätzung: 28 Kaufen, 6 Halten, 0 Verkaufen

Der französische Pharmakonzern ist ein Dividende-Garant: Seit 2002 hat Sanofi jedes Jahr seine Gewinnausschüttung pro Aktie erhöht. Zuletzt lag sie bei 3,20 Euro und soll auf 3,33 Euro steigen.

Vor Kurzem beantragte Sanofi mit Glaxo-Smithkline die Zulassung für ihren gemeinsam entwickelten , „klassischen“ Coronaimpfstoff auf Proteinbasis. Der Fokus des Unternehmens liegt auf immunologischen und sogenannten seltenen Erkrankungen. Das sind Bereiche, „in denen Margen und Wachstumsraten höher und vor allem auch verlässlicher sind“, erklärt DZ-Bank-Analyst Elmar Kraus.

Größter Gewinntreiber ist aktuell das Asthmamedikament Dupixent, dessen Umsatz im vergangenen Jahr um 53 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar stieg. Experten halten einen jährlichen Umsatz von zehn Milliarden Euro für denkbar.

Allerdings floppte zuletzt das neuartige Brustkrebsmedikament Amcenestrant, das in der klinischen Phase-2-Studie das primäre Studienziel nicht erreichte. Analyst Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank senkte daraufhin sein Kursziel auf 80 Euro, also unter den aktuellen Kurs.

Im Schnitt sind die Aktienexperten aber mit einem Kursziel von 107,50 Euro deutlich optimistischer. So glaubt Peter Welford, dass die verstärkte Nachfrage für Substanzwerte die Aktie im aktuellen Marktumfeld begünstige. Er bestätigte sein Kursziel von 120 Euro.

Analysteneinschätzung: 23 Kaufen, 5 Halten, 1 Verkaufen

