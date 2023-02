Infrastruktur-Aktien galten lange als langweilig, aktuell laufen sie aber gut. Das könnte so weitergehen: Experten sehen in dem Bereich eine glänzende Zukunft.

Frankfurt An der Börse haben sie jahrelang ein Nischendasein geführt, doch im vergangenen Jahr rückten sie in den Fokus von Anlegerinnen und Anlegern: Infrastrukturaktien. Denn Unternehmen wie Energieversorger oder Telekommunikationsunternehmen gelten als krisenresistent: Selbst in der größten Not verzichten Verbraucher nicht auf Strom, Telefon oder Internet.

Doch die starke Performance von Infrastrukturaktien dürfte nicht nur auf das vergangene Jahr beschränkt bleiben, prognostizieren Experten wie Johannes Maier, Portfoliomanager globale Infrastrukturaktien bei Bantleon, und Shane Hurst, Infrastrukturspezialist bei Clearbridge Investments in Sydney. Sie glauben, dass die Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten gleich von mehreren Megatrends profitieren dürften.

Lesen Sie im Folgenden, wie hohe Inflation, die Energie- und Verkehrswende sowie die Digitalisierung auf die Unternehmen wirken und bei welchen Aktien die Experten Chancen sehen.

