 Anlagestrategie: Jetzt Ihre Chancen nutzen, ohne waghalsig zu werden

Die Aktienmärkte sind in robuster Verfassung, doch Profiinvestoren bleiben vorsichtig. Sie empfehlen europäische Aktien, Firmenbonds und Liquidität als sichere Wetten für den Aufschwung.

Der deutsche Leitindex erreicht Rekordstände, trotzdem sind viele Profiinvestoren vorsichtig. (Foto: Reuters) Der Dax im Aufwärtstrend

Frankfurt Ein ungewöhnlicher Widerspruch zwischen Stimmung und Lage prägt derzeit die Finanzmärkte. Die Aktienbörsen in den USA und in Europa zeigen sich in robuster Verfassung, der Dax erreicht Rekordstände.

Trotzdem ist die Laune der Profiinvestoren nach der Ankündigung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) weit von Begeisterung entfernt. Viele Investoren fahren im Moment eine vorsichtige Portfoliostrategie: Sie bleiben in Aktien und Anleihen investiert, um Chancen zu nutzen, sichern sich aber mit Liquidität gegen Risiken ab.

„Die bislang positive Entwicklung an den Märkten ist kein Grund, in Euphorie zu verfallen“, sagt Christoph Schmidt, Leiter des Total-Return-Teams beim Fondshaus DWS. Die volle Bremswirkung der bisherigen Zinsanhebungen in den USA und der Euro-Zone habe sich noch nicht entfaltet, deshalb werde das Risiko einer wirtschaftlichen Abschwächung womöglich unterschätzt.

So denkt auch Vermögensverwalter Jens Ehrhardt von DJE Kapital. Sein Strategieteam hat sich für die kommenden Monate „vorsichtig“ aufgestellt.

