Auch Investments sollten nachhaltig sein – oder? Einige Fondsmanager kümmern sich nicht um den Mainstream und kaufen Ölaktien und Waffenhersteller.

Hohe Profitabilität, hohe Dividendenrendite. (Foto: Reuters) Produktionsanlagen des Ölkonzerns Petrobras

Frankfurt Das Thema Nachhaltigkeit dominiert die Finanzbranche: Viele Investoren sind aus Bereichen wie fossiler Energie, Waffen, Tabak ausgestiegen. Ansprüche an Umwelt, Soziales und Organisationsführung, kurz ESG, werden immer populärer und auch regulatorisch eingefordert. Doch manche Investmentstrategen stellen sich gegen diesen Mainstream – und haben teilweise Erfolg damit.

In Deutschland hat ein kleiner Anbieter den sogenannten „Hard Value Fund“ aufgelegt, der in Aktien von Segmenten investiert, die nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Auch der große „Quantex Global Value Fund“, der bereits seit Jahren am Markt ist, hat Aktienanlagen im Portfolio, die von nachhaltigen Investoren kontrovers gesehen werden.

Der Quantex-Fonds investiert durchaus erfolgreich: Die durchschnittlichen jährlichen Erträge von 16 Prozent über die vergangenen fünf Jahre liegen weit über den Resultaten vieler Konkurrenten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen