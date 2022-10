Anlagestrategie Pimco sieht am Bondmarkt „zahlreiche Chancen“ für Anleger

Höhere Renditen über alle Laufzeiten erhöhen das Renditepotenzial von Anleihen. Daher empfehlen die Experten der Allianz-Fondstochter, am Bondmarkt einzusteigen.

Die Fondstochter der Allianz sieht für die internationalen Aktienmärkte weiteres Abwärtspotenzial. (Foto: Reuters) Pimco-Schriftzug

Newport Beach Der Abverkauf am Bondmarkt eröffnet nach Einschätzung der Allianz-Fondstochter Pacific Investment Management Co. (Pimco) attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Anleger. Papiere hoher Bonität dürften wieder auf ein Renditeniveau einschwenken, das eher den langfristigen Mittelwerten entspricht.

„Angesichts höherer Renditen über alle Laufzeiten hinweg erscheint das Renditepotenzial an den Anleihemärkten überzeugend“, heißt es in einer Analyse von Pimco-Experten. „Wir glauben, dass die Argumente für Investitionen in Anleihen stärker geworden sind.“

Für die internationalen Aktienmärkte sieht Pimco indessen weiteres Abwärtspotenzial. Am Dienstag hatten sowohl Anleihen als auch Aktien das zweite Mal in Folge zugelegt. Dahinter standen Wetten, dass sich der Zinserhöhungszyklus seinem Scheitelpunkt nähert. Aggressive Zinsschritte haben in diesem Jahr einen beispiellosen Kurssturz bei festverzinslichen Wertpapieren ausgelöst und die Renditen an den wichtigsten Märkten auf das höchste Niveau seit Jahrzehnten getrieben.

