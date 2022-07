Anlagestrategie Privatanleger positionieren sich neu – welche Aktien nun gefragt sind

Eine Auswertung des Onlinebrokers Etoro zeigt: Privatanleger orientieren sich an der Börse um. Eine Branche ist trotz der aktuellen Verluste besonders beliebt.

Tesla, Amazon und Apple sind die beliebtesten Aktien unter Privatanlegern. (Foto: dapd) Wall Street

Düsseldorf Die Privatanleger an den Aktienmärkten positionieren sich neu: Die Papiere von Rohöl- und Erdgasunternehmen sowie dem Kurznachrichtendienst Twitter wurden in den vergangenen drei Monaten verstärkt gekauft, jene von Pharmakonzernen und Fluggesellschaften verkauft. Das geht aus Daten des Onlinebrokers Etoro hervor.

„Mit den hohen Ölpreisen und dem Ende der Covid-Sorgen haben sie sich neu positioniert und nicht gescheut, bei einer der größten Übernahmen des Quartals Partei zu ergreifen“, kommentiert Aktienstratege Ben Laidler von Etoro die Ergebnisse.

Damit meint er eine Nachricht von Mitte April: Elon Musk, Chef des E-Auto-Bauers Tesla, gab bekannt, dass er Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen will. Seitdem nahm die Zahl der Anleger, die bei Etoro in die Social-Media-Plattform investierten, um 137 Prozent zu. In Deutschland lag das Plus sogar bei 181 Prozent.

