Anlagestrategie Steht die Trendwende bevor? Fünf Signale für ein Ende der Tech-Schwäche an den Märkten

Technologieaktien fallen mittlerweile nicht mehr stärker als der Gesamtmarkt. Es gibt sogar Anzeichen für eine Erholung. Allerdings gilt es zu differenzieren.

Tech-Aktien wurden in diesem Jahr besonders hart abgestraft. Gibt es nun ein Comeback? (Foto: imago images/Levine-Roberts) Blick auf die Technologiebörse Nasdaq

Düsseldorf Mit einem weltweiten Minus von mehr als 20 Prozent haben die Aktienmärkte eines der schwächsten Halbjahre in ihrer Geschichte hingelegt. Angeführt wird der Abwärtssog von der Technologiebranche.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verlor der amerikanische Nasdaq fast 30 Prozent, der Dow Jones mit seinen vielen etablierten großen Unternehmen nur 15 Prozent.

Das Bild scheint klar: Was zuvor am kräftigsten gestiegen war, verliert nun am meisten. Doch fünf Signale deuten darauf hin, dass die bislang ausgeprägte Tech-Schwäche zu einem Ende kommt – oder sogar bereits Vergangenheit ist.

1. Tech-Aktien fallen und steigen als Erstes

Die Tech-Branche hat gerade in den ersten Monaten dieses Jahres gravierend an Wert eingebüßt: Zwischen Januar und März verlor der Nasdaq, in dem schwerpunktmäßig Aktien von Technologieunternehmen vertreten sind, doppelt so viel an Wert wie die Standardwerte im Dow Jones. Seitdem entwickeln sich die Indizes annähernd gleich.

