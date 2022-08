Es ist eine beliebte Praktik, Aktien über diese Strategie abzusichern und so Verluste zu begrenzen. Doch Experten warnen und empfehlen geeignetere Strategien.

In den vergangenen zwei Wochen hat der deutsche Leitindex sieben Prozent eingebüßt. (Foto: Skórzewiak - stock.adobe.com) Fallender Chart

Düsseldorf Mit den kräftig steigenden Kursen durch starke Quartalsergebnisse vieler Unternehmen ist es wieder vorbei: Wegen neuerlicher Rezessionssorgen, steigender Preise und Befürchtungen, dass die Notenbanken mit kräftigen Zinsschritten gegensteuern und damit die Wirtschaft abwürgen könnten, haben die Märkte wieder in den Abwärtsmodus gewechselt.

So hat der Dax in den vergangenen zwei Wochen sieben Prozent verloren. Die Angst vor einem Börsenabschwung bis hin zu einem Crash geht um. Die bevorstehenden Monate schüren zudem Sorgen, weil September und Oktober in der Börsengeschichte als die zwei turbulentesten Börsenmonate gelten. Negative Einflussfaktoren gibt es mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der drohenden Gasknappheit im Winter reichlich.

