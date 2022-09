Anlagestrategie Sturm voraus? Bei Reederei-Aktien ist mittelfristig Vorsicht angebracht

Noch fahren die globalen Schifffahrtsunternehmen riesige Gewinne ein. Doch die Transportpreise sinken bereits. Wie es weitergeht, hängt von Corona, Krieg und Krise ab.

Ende Juli erhöhte das Unternehmen seine Prognose für 2022. (Foto: Reuters) Containerschiff von Hapag-Lloyd in Hamburg

Köln Die Flotte der Containerschiffe steuert auf ein weiteres Rekordjahr zu. Rolf Habben Janssen, Chief Executive Officer bei Hapag-Lloyd, sieht „in einigen Fahrgebieten“ allerdings erste Anzeichen, dass die kurzfristigen Frachtraten wieder nachgeben könnten. Als Frachtrate bezeichnet man in der Schifffahrt den Preis für den Transport von Frachtgut. Und auch das Management von Möller-Maersk geht in seiner aktuellen Prognose von einer graduellen Normalisierung der Bedingungen aus.

Zuvor hatte die Branche zwei Jahre lang hohe Gewinne eingefahren, in der Coronapandemie boomte der Onlinehandel. Ein Großteil der Ware kommt per Schiff aus den Produzentenländern. Entsprechend knapp waren die Transportkapazitäten. Lockdowns und Personalmangel verschärften die Engpässe. In der Folge stiegen die Frachtraten, die Reedereien verlangen können.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen