 Anlagestrategie: Trendthema Intralogistik: Kursverfall von Aktien wie Kion könnten Einstiegschancen bieten

Die Kurse von Intralogistik-Aktien sind eingebrochen. Lieferengpässe und steigende Preise machen den Anbietern zu schaffen. Die langfristigen Wachstumschancen aber sind unverändert gut.

Analysten sprechen von einem starken Quartalsbericht. (Foto: imago images/Xinhua) Jungheinrich AG

Köln Hochregallager, Förderbänder, Gabelstapler und Materialflusssysteme – die Welt der Intralogistik ist bodenständig und auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv. Mit dem Boom des Onlinehandels hat sich jedoch eine Menge getan.

Denn damit Kunden am Computer bestellte Ware bereits am nächsten Tag in den Händen halten können, müssen die Material- und Warenströme von Unternehmen reibungslos fließen. Diese Effizienz hat dann doch einen gewissen Reiz – auch für Anleger.

Zwei weltweit führende Anbieter auf diesem Gebiet sind in Deutschland beheimatet: Jungheinrich und Kion. Weitere interessante Intralogistik-Unternehmen sind Daifuku aus Japan und Interroll aus der Schweiz. Sie alle arbeiten mehr oder weniger an der Vision, den Automatisierungsgrad von Warenlagern so zu steigern, dass kein Licht mehr benötigt wird.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen