Anlagestrategie Vermögensverwalter warnen: „Börsen-Sommergewitter könnte sich zu anhaltendem Unwetter entwickeln“

Namhafte Vermögensverwalter rechnen mit sinkenden Firmengewinnen und einem schwierigen zweiten Halbjahr an den Börsen. Auf welchen Anlagemix sie jetzt setzen.

Die Risiken für deutsche Aktien gelten durch die Gaskrise als hoch. (Foto: Bloomberg) Handelssaal der Börse Frankfurt

Frankfurt Runter auf ein Jahrestief, in den nächsten Tagen bis zu sieben Prozent rauf, dann wieder runter: Die führenden europäischen Aktienindizes schlagen wie orientierungslos hin und her ob der zunehmenden Unsicherheit darüber, ob Krieg, Pandemie und Notenbanken Europa und die USA in eine Rezession treiben. Namhafte Vermögensverwalter mahnen vor weiteren Rücksetzern. Sie verlassen sich bei Aktien auf Unternehmen mit Preissetzungsmacht und stabilen Margen. Zudem setzen sie vorsichtig wieder auf einige Anleihen und Gold als Krisenwährung.

„An den Börsen könnte es nicht bei einem Sommergewitter bleiben, sondern sich zu einem anhaltenden Unwetter entwickeln“, skizziert Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin beim weltgrößten Fondsanbieter Blackrock, im Gespräch mit dem Handelsblatt ein düsteres Bild. Die in diesem Jahr starken Kursschwankungen von bis zu 30 Prozent bei führenden Indizes wie dem deutschen Dax, dem Euro Stoxx 50 und auch dem breiten US-Index S&P 500 werden ihrer Einschätzung nach andauern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen