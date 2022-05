Anlagestrategie Warum die Börsenregel „Sell in May“ vor allem in diesem Jahr bedeutungslos ist

Diese Börsenregel stimmte für den Dax nur in gut der Hälfte der Jahre, wie eine Untersuchung zeigt. Jetzt kommt noch ein anderer Faktor hinzu, der gegen diese „Weisheit“ spricht.

Der Mai hat einen Ruf als schlechter Börsenmonat. (Foto: Torsten Krueger / vario images) Bärenskulptur vor der Frankfurter Börse

Frankfurt Im Frühling erinnern sich viele Privatanlegerinnen und -anleger an die Börsenregel „Sell in May and go away“. Das ist zwar nur eine Börsenweisheit unter vielen, aber dafür eine der meistzitierten. Vervollständigt wird der Reim durch den Zusatz „But remember to come back in September“.

Aktienprofis halten jedoch nichts von der Empfehlung, im Mai aus der Börse auszusteigen, um erst im September wieder zu investieren. Andreas Telschow, Aktienexperte bei Fidelity International, meint: „Anleger sollten ihre langfristige Strategie nicht durch das saisonabhängige Verkaufen und Kaufen von Aktien gefährden.“ Es sei unmöglich, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt bei Aktien abzupassen.

